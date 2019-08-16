Соратник богатейшего человека Молдовы покончил с собой

В Молдове нашли мертвым бизнесмена Юрия Лункашу. Он был соратником ныне беглого олигарха Владимира Плахотнюка, лидера правившей ранее в республике Демократической партии. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Труп Луканшу с огнестрельным ранением нашли на трассе вечером в субботу, 17 августа. В полицию о гибели бизнесмена заявил его водитель, который присутствовал на месте происшествия. Мужчина рассказал, что начальник вызвал его вечером к себе домой и попросил покатать его.

Луканшу попросил водителя остановить машину в поле и вышел якобы подышать свежим воздухом. Мужчина услышал выстрел, пока ждал бизнесмена в автомобиле. В полиции подтвердили, что выстрел был совершен из его личного оружия.