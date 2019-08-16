В Гонконге возобновились многотысячные протесты
Вопреки запрету полиции протестующие вновь заполонили улицы Гонконга, демонстрации против нового закона об экстрадиции продолжаются уже 11 недель.
Как сообщает РИА Новости, оппозиционная организация «Гражданский фронт» организовала акцию в парке Виктория, однако десятки тысяч протестующих заполнили дороги, проезжую часть и соседние улицы.
Несмотря на сильный дождь, демонстранты полны решимости добиться отмены закона и освобождения своих ранее задержанных товарищей.
Движение в центре города перекрыто, демонстранты идут сплошным нескончаемым потоком под зонтами и скандируют лозунги. Организаторы ожидают, что число участников достигнет 300 тыс. человек.