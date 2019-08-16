В России экстренно приостановили работу АЭС

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области остановлен по сигналу защитной системы, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Отмечается, что остановка энергоблока с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 была произведена в 09:15 по штатному алгоритму.

При этом тревога оказалась ложной, радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне естественного фона.

«Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен», — уведомили в «Росэнергоатоме».

Энергоблок возобновит работу после выяснения причин инцидента, энергоблок № 3 функционирует в штатном режиме.