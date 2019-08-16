Заур Расулзаде, отдел политики 17:52

Грузия на полтора месяца, до конца сентября, ограничивает передвижение транспорта по трассе международного значения Поничала-Марнеули-Гугути в направлении таможенно-пропускного пункта «Гугути». Как отмечается, эта мера предпринята для проведения масштабных ремонтных работ. Между тем это единственная дорога, по которой грузы и пассажиры могут переправляться из Армении в Россию транзитом через Грузию. В Армении бьют тревогу, понимая, что первоочередный проезд будет обеспечен, конечно же, местному, грузинскому транспорту.

Службы Грузии предлагают водителям в течение этого периода воспользоваться альтернативными ТПП «Садахло» и «Ниноцминда», расположенными на границе с Арменией. Разумеется, в Армении восприняли решение Грузии как стремление создать Еревану новые сложности. Это для него единственная открытая дорога, ведущая в Европу, к ключевым торговым и региональным партнерам. А главное - в Россию, главному стратегическому союзнику Армении, входящему, как и Ереван, в Евразийский экономический союз. Армяно-российский торговый транзит проходит как раз через Грузию, так как у Армении нет общей границы с РФ и другими странами ЕАЭС. Грузинский политолог Сосо Цинцадзе отмечает крайнюю обеспокоенность Армении каждый раз, когда по какой-то причине ограничивается грузопоток между Грузией и Арменией, закрывается ТПП пункт «Верхний Ларс» и, соответственно, грузы из Армении скапливаются на границе. «Армения ищет альтернативу этому пути, ведет переговоры с Грузией и Россией. И нынешняя ситуация в грузино-российских отношениях является для Еревана настоящим экзаменом», - считает Цинцадзе. Судя по заявлениям премьер-министра и министра иностранных дел Армении, Ереван предпринимает усилия, чтобы расширить сотрудничество в регионе, снизить влияние блокады и в этом ей помогает Иран. И учитывая нынешние сложные отношения между Москвой и Тбилиси, иранский маршрут стал для Армении «дорогой жизни», делает вывод грузинский эксперт. Однако ИРИ попала под санкции, и Армении пользоваться этим маршрутом все труднее.

Ну а газета «168 жам» (168 часов), как и многие другие армянские СМИ, даже не пытается скрыть, что периодическое закрытие ТПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, единственный проход для Армении в Россию, оборачивается катастрофой для экономики страны. «Мы постоянно сталкиваемся с различными проблемами в Грузии, каждый раз Тбилиси предпринимает шаги для усложнения ситуации в Армении. Ведь единственная дорога, в условиях санкций в отношении Ирана в Армению - это грузинский маршрут. Поэтому Армения в уязвимом положении", - пишет издание. Далее автор статьи в «168 жам» рассказывает, что «кое-как и с большим трудом армянские транспортировщики грузов приспособились к этой ситуации, но в эти дни они снова в панике из-за ремонтных работ на трассе международного значения. «С перекрытием этого пункта транспортировка армянских грузов будет парализована, остался только паромный маршрут Поти – Новороссийск – Бурга, действующий раз в неделю. А на паром грузятся прежде всего российские и болгарские, затем украинские и грузинские, и в самом конце армянские грузы. Газета настоятельно рекомендует «в нынешнем чрезвычайно напряженном состоянии» серьезно подумать о строительстве железной дороги Армения - Иран, «проект которой пока еще находится на уровне слов и пожеланий». «Даже в условиях исключения военных действий Армения не имеет права делать расчеты по вывозу своих товаров, основываясь лишь на варианте грузинских портов и железной дороги: необходимо подумать о строительстве железной дороги, связывающей Мегри с ближайшей железнодорожной станцией Ирана», - считает газета, забывая, видимо, что Тегерану сейчас не до Еревана и его забот, самим бы как-нибудь продержаться и вывернуться в условиях жестких американских санкций. Или Армения, как всегда, надеется на Россию, которая и с Ираном договорится, и новую дорогу профинансирует? Посетовал на самоуправство грузинских властей и российский политолог Владимир Лепехин.