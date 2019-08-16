Грузия закрыла дорогу из Армении в Россию Ереван остался в изоляции
Грузия на полтора месяца, до конца сентября, ограничивает передвижение транспорта по трассе международного значения Поничала-Марнеули-Гугути в направлении таможенно-пропускного пункта «Гугути». Как отмечается, эта мера предпринята для проведения масштабных ремонтных работ. Между тем это единственная дорога, по которой грузы и пассажиры могут переправляться из Армении в Россию транзитом через Грузию. В Армении бьют тревогу, понимая, что первоочередный проезд будет обеспечен, конечно же, местному, грузинскому транспорту.
Службы Грузии предлагают водителям в течение этого периода воспользоваться альтернативными ТПП «Садахло» и «Ниноцминда», расположенными на границе с Арменией.
Разумеется, в Армении восприняли решение Грузии как стремление создать Еревану новые сложности. Это для него единственная открытая дорога, ведущая в Европу, к ключевым торговым и региональным партнерам. А главное - в Россию, главному стратегическому союзнику Армении, входящему, как и Ереван, в Евразийский экономический союз. Армяно-российский торговый транзит проходит как раз через Грузию, так как у Армении нет общей границы с РФ и другими странами ЕАЭС.
Грузинский политолог Сосо Цинцадзе отмечает крайнюю обеспокоенность Армении каждый раз, когда по какой-то причине ограничивается грузопоток между Грузией и Арменией, закрывается ТПП пункт «Верхний Ларс» и, соответственно, грузы из Армении скапливаются на границе.
«Армения ищет альтернативу этому пути, ведет переговоры с Грузией и Россией. И нынешняя ситуация в грузино-российских отношениях является для Еревана настоящим экзаменом», - считает Цинцадзе.
Судя по заявлениям премьер-министра и министра иностранных дел Армении, Ереван предпринимает усилия, чтобы расширить сотрудничество в регионе, снизить влияние блокады и в этом ей помогает Иран. И учитывая нынешние сложные отношения между Москвой и Тбилиси, иранский маршрут стал для Армении «дорогой жизни», делает вывод грузинский эксперт. Однако ИРИ попала под санкции, и Армении пользоваться этим маршрутом все труднее.
Ну а газета «168 жам» (168 часов), как и многие другие армянские СМИ, даже не пытается скрыть, что периодическое закрытие ТПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, единственный проход для Армении в Россию, оборачивается катастрофой для экономики страны.
«Мы постоянно сталкиваемся с различными проблемами в Грузии, каждый раз Тбилиси предпринимает шаги для усложнения ситуации в Армении. Ведь единственная дорога, в условиях санкций в отношении Ирана в Армению - это грузинский маршрут. Поэтому Армения в уязвимом положении", - пишет издание.
Далее автор статьи в «168 жам» рассказывает, что «кое-как и с большим трудом армянские транспортировщики грузов приспособились к этой ситуации, но в эти дни они снова в панике из-за ремонтных работ на трассе международного значения. «С перекрытием этого пункта транспортировка армянских грузов будет парализована, остался только паромный маршрут Поти – Новороссийск – Бурга, действующий раз в неделю. А на паром грузятся прежде всего российские и болгарские, затем украинские и грузинские, и в самом конце армянские грузы.
Газета настоятельно рекомендует «в нынешнем чрезвычайно напряженном состоянии» серьезно подумать о строительстве железной дороги Армения - Иран, «проект которой пока еще находится на уровне слов и пожеланий».
«Даже в условиях исключения военных действий Армения не имеет права делать расчеты по вывозу своих товаров, основываясь лишь на варианте грузинских портов и железной дороги: необходимо подумать о строительстве железной дороги, связывающей Мегри с ближайшей железнодорожной станцией Ирана», - считает газета, забывая, видимо, что Тегерану сейчас не до Еревана и его забот, самим бы как-нибудь продержаться и вывернуться в условиях жестких американских санкций. Или Армения, как всегда, надеется на Россию, которая и с Ираном договорится, и новую дорогу профинансирует?
Посетовал на самоуправство грузинских властей и российский политолог Владимир Лепехин.
Выступая перед армянскими СМИ, он напомнил, что у Армении нет общих границ с Россией и другими странами ЕАЭС, что «вызывает дискомфорт у руководства республики, так как, находясь в составе ЕАЭС, страна чувствует себя в некой экономической блокаде. А нынешние события на Южном Кавказе делают Армению все более изолированной. Непростая обстановка складывается в Грузии, нагнетается ситуация вокруг Ирана. Нельзя назвать позитивной динамикой то, что происходит в отношение Карабаха между Азербайджаном и Арменией».
Чтобы выйти из этого состояния, считает Лепехин, одного авиасообщения мало. Должна быть прямая связь между Россией и странами ЕАЭС, через расширение автомобильной трассы и пропускной способности КПП. «Но Грузия пользуется своим транзитным преимуществом и когда хочет перекрывает дорогу Армении», - возмущается он.
Ситуация для Армении действительно непростая. Москва и Тбилиси уже много лет ведут переговоры об открытии коридоров через Осетию и Абхазию, но после осложнения отношений между ними об этой альтернативе для Еревана придется надолго забыть. Как и весьма проблематично строительство дороги через Иран.