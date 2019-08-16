Гибралтар отказался выполнять требование США

Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны, передает РИА Новости.

Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", - пояснили в правительстве Гибралтара.