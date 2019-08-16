В Шабранском районе Азербайджана лопнула канализационная система, в результате чего значительная территория оказалась под выбросами.

Как передает Report, центральная канализационная линия района была повреждена в поселке имени В.Абдуллаева, в результате чего примерно 3 га территории оказались под выбросами. Территорию охватило зловоние.

Отметим, что выбросы образовали лужу, вода из которой попадает в канал, стекающий в Каспийское море.

Жители беспокоятся о распространении различных заболеваний ввиду нарушения санитарно-эпидемиологических условий.