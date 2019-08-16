Израиль ударил по иранским силам и разозлил главу Ирака
Ирак закрыл все свое воздушное пространство для международной коалиции и других вооруженных групп. И, судя по всему, главной причиной такого решения стало желание предотвратить налеты израильских ВВС на военные объекты страны.
Именно к такому выводу пришли эксперты израильского информационного ресурса Debka, собрав воедино различную информацию, полученную из общественных и собственных источников в Ираке.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди предпринял несколько энергичных мер, чтобы прекратить авиаудары ВВС Израиля, будь то самолеты, беспилотники или ракеты, по целям иракской шиитской милиции.
Во-первых, Махди потребовал провести всестороннее расследование и выяснить, что же действительно произошло 12 августа, когда на военной базе Аль-Сакар, расположенной на юге Багдада, взорвался склад российских ракет "Катюша", в результате чего один человек погиб и десятки получили ранения.
Согласно одной из версий, причиной взрыва стал вспыхнувший на складе пожар, однако другая версия говорит о нападении неизвестных беспилотников. В связи с этим иракские источники вспоминают нанесенный 19 июля израильскими самолетами удар по военной базе Ашраф, целью которого стал арсенал прибывших из Ирана баллистических ракет.
Кроме того, премьер-министр Ирака распорядился в течение месяца завершить вывоз всех баз шиитской милиции и боеприпасов из крупных иракских городов. Если это будет сделано, иракские шиитские ополченцы утратят то влияние, которое они имели до сих пор в Багдаде и других городах страны.
И, конечно же, сам приказ, запрещающий любые полеты самолетов в воздушном пространстве Ирака без особого личного разрешения Абдул-Махди или его приближенных. "Любое воздушное судно иракских и неиракских организаций, включая вертолеты и беспилотники всех видов, не имеющее специального разрешения (со стороны премьер-министра), будет считаться враждебным и его полет будет незамедлительно пресечен ВВС Ирака и Иракскими силами обороны" — говорится в заявлении.
Однако военные источники ресурса Debka указывают, что Ирак столкнется с некоторыми трудностями при выполнении этого приказа. Прежде всего проблема заключается в том, что Израиль может отправить в воздушное пространство Ирака самолет-невидимку F-35. У Багдада нет систем, способных обнаружить такой самолет.
Вторая проблема — турецкие самолеты, атакующие базы курдских организаций в северном Ираке. Иракские ВВС не обладают достаточной мощностью и возможностями для борьбы с турецкими военно-воздушными силами. Кроме того, в последнее время Анкара стала использовать в северном Ираке беспилотники типа Heron израильского производства, а у ВВС Ирака нет систем идентификации, которые смогут различать турецкие и израильские беспилотники.