Израиль ударил по иранским силам и разозлил главу Ирака

Отдел информации 19:09

Ирак закрыл все свое воздушное пространство для международной коалиции и других вооруженных групп. И, судя по всему, главной причиной такого решения стало желание предотвратить налеты израильских ВВС на военные объекты страны. Именно к такому выводу пришли эксперты израильского информационного ресурса Debka, собрав воедино различную информацию, полученную из общественных и собственных источников в Ираке.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди предпринял несколько энергичных мер, чтобы прекратить авиаудары ВВС Израиля, будь то самолеты, беспилотники или ракеты, по целям иракской шиитской милиции. Во-первых, Махди потребовал провести всестороннее расследование и выяснить, что же действительно произошло 12 августа, когда на военной базе Аль-Сакар, расположенной на юге Багдада, взорвался склад российских ракет "Катюша", в результате чего один человек погиб и десятки получили ранения. Согласно одной из версий, причиной взрыва стал вспыхнувший на складе пожар, однако другая версия говорит о нападении неизвестных беспилотников. В связи с этим иракские источники вспоминают нанесенный 19 июля израильскими самолетами удар по военной базе Ашраф, целью которого стал арсенал прибывших из Ирана баллистических ракет.