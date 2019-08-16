Правительство Грузии может возглавить женщина
Кадровые изменения в правительстве Грузии планируется осуществить в ближайшее время. Об этом сообщает Front News International.
По информации, пост премьер-министра Грузии может занять министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, пост министра внутренних дел - Алеко Табатадзе (заместитель начальника Службы государственной безопасности).
Что касается действующего главы МВД Георгия Гахария, по информации издания, он будет занимать лишь пост главы Совета национальной безопасности.
По данным Front News International, решение о вышеуказанных перестановках правящая партия приняла несколько часов назад на закрытой встрече.