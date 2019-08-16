Улицы Тбилиси перекрыли из-за съемок «Форсажа»
В Тбилиси и Рустави будет ограничено движение на ряде улиц в связи со съемками эпизодов американского фильма «Форсаж-9». Об этом сообщает «Грузия Online».
Согласно информации грузинского МВД, движение будет ограничено с 18 по 27 августа.
Как отмечается, движение будет перекрыто на участке от улицы Ионы Вакели до переулка Важа Пшавела.
Уточняется, что движение для автотранспорта будет ограничено в круглосуточном режиме, в то время как для пешеходов движение на данном участке закроют в период с 21.00 до 07.00.
При этом для скорой помощи и пожарно-спасательных бригад движение будет разрешено.