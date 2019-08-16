Ожесточенные бои в Идлибе

Бойцы сирийской армии овладели в воскресенье высотами Кфар-Айдун и подошли вплотную к городу Хан-Шейхун, который служит форпостом экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш аль-Изза". Об этом сообщил телеканал Al Manar, передает ТАСС.

По его информации, войска прорвали оборонительные рубежи противника в районе населенного пункта Ракая и ведут бои с террористами в одном километре к северо-западу от города.

Другая армейская группировка окружает Хан-Шейхун с восточной стороны. К северу от него авиация и артиллерия наносят удары по линиям снабжения боевиков, идущим от Маарет-Наамана и Кфар-Сиджны.