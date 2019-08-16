Трамп увидел «новое дно» в истории журналистики

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету New York Times и заявил о достижении «нового дна» в истории американской журналистики. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Это не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию», — написал американский лидер.

Таким образом Трамп отреагировал на встречу главного редактора New York Times Дина Бакета с сотрудниками редакции 15 августа. По ее итогам Бакет заявил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на вероятный расизм американского президента.