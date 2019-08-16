Инара Рафикгызы, собкор 21:46

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу 27-летнего Эльнура Абдуллаева, обвиняемого в преднамеренном убийстве. Преступление произошло 7 ноября 2018 года в поселке Забрат. Эльнур Абдуллаев убил Мурада Гулиева, который увел из семьи замужнюю сестру Э.Абдуллаева, а потом бросил ее. Как сказал сам подсудимый, он сделал это «ради чести семьи».

События, которые привели к кровавой развязке, начались 10 лет назад в Габале. Тогда сыграли свадьбу сестры Абдуллаева – Тараны, но замужество с первых дней оказалось несчастливым. В новой семье молодой женщиной все помыкали, старались оскорбить побольнее, унизить, а муж и не пытался защитить ее. Причиной такого отношения стала внезапная смерть золовки - сестры мужа буквально на следующий день после свадьбы Тараны. Новые родственники единодушно решили, что это невестка принесла в их дом несчастье. Тарана хотела развестись, но под давлением своих родителей была вынуждена отказаться от своих намерений. Так прошло 10 лет. Женщина за это время стала матерью двоих детей, но даже это не спасало ее от мучений. Чтобы хоть как-то отвлечься от печальной реальности, она познакомилась в соцсети с неким мужчиной и рассказала ему о себе и своей жизни. Поделилась и тем, что мечтает о простом женском счастье, дружной и любящей семье. Новый знакомый заверил, что сразу влюбился в Тарану и сделает все, чтобы ее мечты сбылись. Наивная женщина поверила и от отчаяния сбежала с «другом» из интернета Мурадом Гулиевым. Однако сожитель оказался еще хуже мужа. Мурад был наркоманом и вскоре подсадил на наркотики и Тарану. Так же, как и в прежний семье, на нее поднимали руку, осыпали бранью. А когда она ему надоела, Мурад просто отвез ее обратно в Габалу. Эльнур Абдуллаев не мог пережить такого позора, как бегство родной сестры от мужа, сожительство с чужим мужчиной, да еще последующее ее возвращение в родительский дом. Мурад, считал он, покрыл их семью бесчестьем и только месть смоет это пятно. Абдуллаев отправился в Баку и стал выслеживать Мурада. Выяснилось, что обидчик работает на мойке в Забрате. Выбрав момент, Эльнур напал на Мурада и нанес ему многочисленные ножевые ранения. Эльнуру Абдуллаеву были предъявлены обвинения по статье 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана. На суде обвиняемый Абдуллаев рассказал, его сестра Тарана была замужем за Шахидом Мурадовым. Однако брак не сложился, сестра хотела развестись, но ей не разрешали это сделать. Тогда измученная женщина бросила мужа и двоих детей и сбежала с другим мужчиной. Родственники не сразу узнали об этом, даже обращались с заявлением об исчезновении Тараны в полицию. Но позже она позвонила матери и сказала, что теперь живет с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях. Она также попросила не искать ее.

Узнав об этом, Эльнур рассвирепел – он разбил мобильный телефон матери и запретил ей общаться с дочерью. «В октябре прошлого года Тарана приехала в Габалу, чтобы развестись с мужем. Однако в суд она опоздала и не смогла принять участие в заседании. Мы поговорили с ней, и она призналась, что вынуждена была уйти с Мурадом, потому что он угрожал ей. Не скрыла и то, что ее сожитель – наркоман и грозиться расправиться и с ней самой и с ее родственниками. Вот тогда я и задумал убить Мурада. О своем решении никому не сообщил. Домашним сказал, что еду в Баку, чтобы подать в полицию заявление на Мурада, иначе бы мать и брат меня не отпустили», - сказал обвиняемый. «Чтобы восстановить честь нашей семьи, я дал самому себе слово, что убью Мурада. В Баку я искал его три дня, ходил по всем мойкам в Сабунчинском районе и выспрашивал о Мураде. Ночевал на улице. Наконец я нашел его. Мурад, увидев меня, поднялся на ноги и хотел со мной поздороваться, и тогда я стал наносить ему удары ножом в грудь и в шею. Когда Мурад упал на землю, я нанес ему еще несколько ударов, чтобы он умер», - заявил обвиняемый. После этого Эльнур Абдуллаев вернулся в район. Рассказав матери и брату о том, что он убил Мурада, Эльнур отправился в управление полиции района и добровольно сдался. Затем показания в суде дала сестра убитого Мурада Гулиева – Севда Гулузаде. Она сказала, что ее брат был тихим и мирным человеком. Гулузаде сообщила, что в сентябре прошлого года брат по телефону рассказал ей, что познакомился женщиной по имени Тарана и уже живет с ней. «Я предложила Мураду перебраться с Тараной к нам домой, но он хотел снять квартиру. Но потом позвонил и попросился из-за денежных проблем несколько дней пожить у меня. Они с Тараной переехали к нам. Отношения у них были хорошие – никогда не скандалили и не ссорились. Тарана и сама была такая улыбчивая, радостная. Только тогда я узнала, что она замужняя женщина и что у нее двое детей, однако собирается разводиться. Через неделю Мурад снял квартиру, и они съехали от нас. А в ноябре Мурад позвонил мне и сказал, что отвез Тарану в район и сдал родственникам», - сказала Гулузаде. О том, что Мурад убит, Севде сообщила их другая сестра. В качестве свидетеля показания дала и Тарана Мурадова. Она подтвердила, что законный муж плохо обращался с ней, не уделял внимания и заботы детям, не занимался их воспитанием и приносил домой лишь часть зарплаты. Из-за этого она часто ссорилась с мужем.