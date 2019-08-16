Я это всё видел и без него. Мне хотелось узнать, по случаю чего это мероприятие.

- Всё произошло неожиданно и так здорово. Вдруг перед нами появилась первая леди Мехрибан ханум с алыми гвоздиками в руках. И мы пошли за ней, за отважным другом и соратником нашего Верховного Главнокомандующего. Вот она с нами, смотрите… - кивая вперёд, восторженно и словно чтобы не вспугнуть то, что для всех стало явью, шепчет мне курсант, выпускник Высшего военного училища имени Гейдара Алиева … - Да, это она, сама Мехрибан ханум Алиева. Наш первый вице-президент страны.

И так оно пошло! И получилось лучше, ярче и душевней. Без всяких там кто и где должен стоять, кто и что должен произносить и желательно строго по загодя написанному тексту.

Эта ставшая ярким событием дня встреча не была предусмотрена протоколом первой леди. Тем самым, когда всё заранее предусматривается и находится в установленных начальством рамках. Вдруг что пойдёт не так…

- Я же говорю, всё возникло здесь само собой, - чуть ли не с обидой вскидывается он. - Мы, уже почти офицеры, вместе с командирами шли, чтобы поклониться праху погибших за Карабах наших воинов.

А тут, мы аж не поверили глазам своим, - Мехрибан ханум.

Мехрибан ханум шла к могиле своей мамы… Разве мы могли не присоединиться?!

Мехрибан Алиева часто ходит к могиле матери, выдающегося ученого арабиста, профессора Аиды Имангулиевой. Каждый из нас находит душевный покой, смирение – нет, вовсе не грусть и тоску, а именно смирение – в пребывании в Истине, перед Богом и перед памятью своих родителей. Первый вице-президент шла тихим и размеренным шагом, пытаясь собраться с мыслями и чувствами перед этой точкой своей Истины. Однако в нашей жизни наступают и такие времена, когда мы не принадлежим самим себе. Курсанты бросились за первой леди. Она обернулась, бросила взгляд на восторженные лица этих наивных, еще неиспорченных вихрями судьбы юношей, горько улыбнулась и… продолжила свой путь. Да, она пыталась сохранить свое одиночество на пути к Истине. Но крамольная мысль, что она больше не принадлежит самой себе, закралась в душу. Какой же тяжкий наш путь к истине?!

Это стихийное шествие, где в окружении будущих офицеров шла Мехрибан ханум Алиева, никем не планировалось. И курсанты признались первой леди, что решили в день окончания своей учебы посетить Аллею шехидов и дать присягу у надгробья героев верности Азербайджану. Но по дороге неожиданно встретили ее и не удержались, пошли за ней преданным офицерским шагом.

- Мехрибан ханум! – смело, без смущения обращается к первой леди Ислам Азимов. – Я как-то прочитал трагическую историю одного азербайджанского солдата в период нашей первой Республики в 1918 году. Ведь и тогда армяне пытались отнять у нас Карабах и Шушу. И прощаясь с рыдавшей от горя матерью, отправлявшей сына на верную гибель, солдат сказал ей: «Мама, мои сверстники приносят свою жизнь в жертву любимой девушке. Разве Азербайджан не стоит жизни одной девушки! Не плачь». Вот и я хочу здесь сказать, что мы готовы принести в жертву нашу жизнь во имя Карабаха.

Теперь их путь лежит к Аллее шехидов. Это стихийное шествие юных храбрых героев, грезящих непоколебимой ценностью Карабаха, завершалось в Аллее павших четверть века назад таких же юных офицеров, которые, так же, как и погибший в битве с Амазаспом и Адраником солдат, убеждены, что можно умереть во имя Азербайджана, как и во имя своей любви!..

Мехрибан Алиева любовно возлагала на гранитные плиты гвоздики и совсем не по протокольному шептала:

- Вы – герои. Родина в долгу перед вами. И мы долг свой выполним.

И голосами наших воинов по мемориалу гремело:

- Исполним!

И это «Исполним!» звучало как неписаная уставами их клятва.