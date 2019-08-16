Рамзан Кадыров: «Мой отец отказался присоединять Чечню к России»

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума. Об этом его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью журналисту Руслану Курбанову, которое опубликовано на YouTube-канале On TV.

По словам Кадырова, когда у отца спросили, подпишет ли он соответствующее соглашение, тот ответил: «Нет, я должен спросить это у своего народа». Глава Чечни подчеркнул, что Кадыров-старший всегда все согласовывал со своим народом, родом и семьей.

«Когда мы проведем референдум и если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что да, мы часть территории России, только тогда я подпишу бумагу», — процитировал отца собеседник журналиста.