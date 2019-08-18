Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом». В заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе подчеркивается, что ситуация в Гонконге является «в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР»,— приводит ТАСС выдержки из заявления.

Представитель КНР отметил, что предыдущие просьбы китайской стороны были проигнорированы ЕС, что вызывает глубокую обеспокоенность Китая. «Китай выражает решительный протест в связи с такими действиями»,— указано в заявлении.