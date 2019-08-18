Стрельба на границе Израиля с сектором Газа

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные заметили несколько «вооруженных подозреваемых» у забора безопасности на севере палестинского анклава. «Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь», — говорится в сообщении, передает Israelinfo.

Ранее сообщалось, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. До этого военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили авиаударами по двум подземным объектам боевиков.