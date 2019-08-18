Протесты в Гонконге собрали 1,7 миллиона человек

В акции в Гонконге приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов акции.

По словам представителя организаторов Джимми Шама, огромная толпа людей, которую они не могут подсчитать, собралась в Центральном районе.

«Но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек», — отметил Шам.

Как отмечается, протестующие выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников полиции, светили лазерами и стучали зонтами по ограждениям.