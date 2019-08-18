Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи людей

Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы, передает РИА Новости.

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах - и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн.

Властям удалось потушить пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.

Многих жителей района не было дома, они покинули свои жилища, чтобы отпраздновать с родственниками Ид аль-Адха (Курбан байрам) . "В противном случае потери были бы гораздо крупнее", - заявил местный шеф полиции.