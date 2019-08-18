Он был не просто «вторым» после Пол Пота, он был не только главным идеологом совершенно безумного и кровавого режима, но и тем, кто в иерархии «красных кхмеров», кровавым смерчем с 1975 по 1979 годы прошедшегося по Камбодже, тогдашней Кампучии, отвечал за безопасность режима.

В эти августовские дни информационная лента принесла из Камбоджи новость о том, что на 94-м году жизни в Пномпене, в больнице при Центре кхмеро-советской дружбы, скончался Нуон Чеа - второй человек в иерархии «красных кхмеров». Режим которых обошелся стране почти в два миллиона погибших граждан.

И в горы трупов, которые тогда обнаружили вошедшие в Кампучию вьетнамские войска, его личный вклад был просто огромен. Забитые мотыгами в «лагерях перевоспитания», умершие от голода, сгинувшие в застенках - это результат того, что Нуон Чеа обладал уникальной возможностью: он не только создавал идеологию, он еще и имел возможность истреблять всех, кто в ее рамки вписываться категорически не желал. Более того, «брат номер два» сам определял, кто достоин «новой жизни» и «светлого будущего» - а кого стоит перевести в категорию удобрений.

Кстати, цифра «два» имеет для него весьма символическое значение. Это не только его номер в иерархии режима, но и количество вынесенных ему приговоров к пожизненному заключению. В 2014 году это сделал Специальный трибунал ООН - за преступления против человечности. В 2018-м - трибунал Камбоджи, повторно, за организацию геноцида народности чам и этнических вьетнамцев.

Причины его смерти не уточняются. Да в этом и нет нужды. Такие люди жить не должны. Их имена нужно помнить, чтобы не допустить повторения кровавого прошлого - но тела их пусть истлевают в земле, в безымянных и неизвестных никому ямах. Так будет справедливо.