Нетаньяху раскрыл цель своего визита в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о целях своего визита в Киев, который продлится с 18 по 20 августа. Он будет обсуждать с президентом страны Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Как сообщает TimesNowNews, израильский премьер за месяц до выборов решил заручиться поддержкой общины выходцев из бывшего СССР. Он подчеркнул, что «сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, укрепляют связи между двумя государствами».

В июле Верховная рада одобрила соглашение о свободной торговой зоне, подписанное между Израилем и Украиной в начале года. Последний раз израильский премьер был в Киеве 20 лет назад, тогда с ним встретился Леонид Кучма.