Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть растут в понедельник, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящнму времени составляет $59,32 за баррель, что на $0,68 (1,16%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $58,64 за баррель, поднявшись на $0,41 (0,7%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,56 (1,03%) - до $55,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,4 (0,73%), до $54,87 за баррель.

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ.

Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.