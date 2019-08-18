Умерла женщина, которую поджег муж

Женщина, которую муж облил бензином и поджег, несмотря на усилия врачей, скончалась сегодня утром. Ее мать все также находится в тяжелом состоянии, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе, 24-летняя Матанат Масимова была доставлена в больницу № 5 с ожогами 70% тела. Ее мать Салтанат Мамедова (1964 года рождения), получившая ожоги 4-й степени (55% тела), все еще находится в больнице, ее состояние является критическим. По заявлению врачей, ее жизнь находится в опасности.