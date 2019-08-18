Власти Ирана об освобождении британского танкера

По его словам, с самого начала задержание британского танкера в Персидском заливе никак не было связано с задержанием танкера с иранской нефтью в Гибралтаре.

"Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда", - сказал он во время брифинга.

"Мы ждем решения суда. Если суд примет соответствующее решение, судно будет освобождено", - добавил он.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.