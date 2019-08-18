Мэры турецких городов сотрудничали с ПКК

МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с террористической организацией ПКК, сообщают турецкие СМИ.

«Структуры ПКК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры городов Диярбакыр, Мардин и Ван Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены», - говорится в сообщении.

Сообщается о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с ПКК.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с ПКК по данным министерства обороны Турции силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов ПКК. На севере Ирака находятся базы ПКК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.