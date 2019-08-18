Секретные переговоры США с окружением Мадуро

Как и некоторые другие приближенные главы государства Николаса Мадуро, Кабельо рассчитывает избежать санкций в случае, если поддержит смену власти в Каракасе, пишет Дойче велле.

США вступили в тайные переговоры с одним из лидеров Социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники в администрации Трампа.

По информации AP, Кабельо, который считается вторым по могуществу человеком в Венесуэле, в прошлом месяце встречался с лицом, близким администрации президента США Дональда Трампа. Вторая встреча такого рода сейчас находится на стадии подготовки.

Ранее власти США обвиняли Кабельо в причастности к масштабной коррупции, торговле наркотиками и даже угрозам смерти в отношении одного из действующих сенаторов. В соответствии с этим собеседник агентства подчеркнул, что США ни в коем случае не рассматривают его как преемника Мадуро. Напротив, целью данных переговоров является усиление давления на режим Мадуро посредством стимулирования борьбы за власть внутри правящей партии.

Сам Кабельо не прокомментировал ситуацию. Однако один из его ассистентов подтвердил, что США уже неоднократно пытались наладить с ним контакт. При этом Кабельо встречается с американцами только с разрешения президента, ради того, чтобы добиться отмены санкций, подчеркнул собеседник агентства.

По некоторым данным, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и глава МВД страны Нестор Ревероль также находятся в числе приближенных Мадуро, которые ведут за его спиной переговоры с американцами об условиях смены власти в стране.