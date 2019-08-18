Названы крупнейшие должники России
Крупнейшим должником России по госкредитам стала Беларусь. На 1 июня 2019 года задолженность Минска составляет $7,55 млрд (данные белорусского Минфина), сообщает РБК.
На втором месте по задолженности перед Россией Украина — около $3,7 млрд. По мнению Москвы, Киев должен $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года.
Среди должников оказались Армения (0,3 млрд), Грузия и Молдова (по 0,04 млрд).
За пределами постсоветского пространства крупнейший должник России – Венесуэла. Каракас обещал вернуть Москве более 3 миллиардов до 2027 года.
Как отмечает РБК, по меньшей мере 17 стран должны России в общей сложности 27 миллиардов долларов. Секретность этой темы связана с тем, что большинство кредитов были выданы на военные нужды. В частности, той же Венесуэле, как и Армении, Индии и Индонезии кредит предоставлялся на закупку вооружений в России.