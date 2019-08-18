В Турции нашли могилу внучки царицы Тамары

Тамара - Гурджи-Хатун была внучкой правившей на стыке 12-13 веков царицы Тамары и дочерью царицы Русудан. В 1236 году, в тринадцатилетнем возрасте, ее выдали замуж за 17-летнего Румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. По условиям брака она сохранила православие.

Султан звал Тамару Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа). Историки утверждают, что султан хотел отчеканить ее лицо на монетах, но это было запрещено в исламе, и тогда он прибегнул к хитрости, выпустив в 1236 году монеты, на которых был выбит ее знак: Солнце в зодиаке Льва. Принято считать, что "солнце", изображенное на монете, - это Гурджи-Хатун. Позднее это стало одной из самых знаменитых на Востоке эмблем "Шир у Хуршид" ("Лев и Солнце").

После смерти султана его вдова вышла замуж за возглавившего государство визиря Муин Эд-дина Сулеймана Фервани.