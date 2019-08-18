В Барселоне ограбили посла Афганистана

Посол Афганистана в Испании подвергся в воскресенье нападению с целью ограбления на улице в Барселоне. Об этом сообщила в понедельник газета El Periódico.

По ее информации, инцидент произошел примерно в 21:40 по местному времени. Группа молодых людей окружила дипломата, чтобы отобрать у него часы стоимостью €17 тыс. Посол получил травму ноги. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

В свою очередь, источники подтвердили корреспонденту ТАСС, что посла Афганистана ограбили в Барселоне.

Представитель иностранного государства не в первый раз подвергается нападению в каталонской столице. Так, в июне чиновница правительства Республики Корея умерла спустя несколько дней после того, как ее попытались ограбить в Барселоне. Неизвестный хотел вырвать у женщины сумку, в результате чего она упала и ударилась головой.