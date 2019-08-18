Россия вводит новые правила фитосанитарного контроля на границе с Азербайджаном

В России с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля. Они будут действовать в качестве эксперимента до 2022 года и не на всей территории страны. Среди тех пропускных пунктов, где будут действовать новые правила – Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации, пишет «Российская газета».

Согласно информации, в ручной клади и багаже без оформления фитосанитарных документов разрешается провозить не больше пяти килограммов фруктов, овощей, семян и прочей продукции растительного происхождения.

Если необходимого сертификата нет, продукцию изымут и либо отправят обратно, либо уничтожат. Документы понадобятся и в случае провоза в Россию срезанных цветов или саженцев. С собой на территорию страны можно брать не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Таможенники будут проверять багаж у пассажиров поездов, самолетов, судов и автомобилей, а также у членов экипажей, отмечает издание.

Новые правила пока вводят лишь на нескольких пропускных пунктах. Среди них Вяртсиля в Карелии, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией, пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.