Армия Асада вошла в город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после сражения с боевиками «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает газета Alwatan.

По данным телеканала Alghad, армия находилась в 500 м от международного шоссе Алеппо — Дамаск и сообщила о том, что вошла в черту города. По данным агентства SANA, в результате военной операции «многие террористы убиты или ранены», другие (их количество не уточняется) спасались бегством.

Ранее сирийская армия заняла города Эль-Хобейт и Сукейк, а 18 августа удалось отбить высоты Кфар-Айдун к северо-западу от Хан-Шейхуна, что решило судьбу оставшихся боевиков.