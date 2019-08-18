Трансплантация почки поэтапно Такого вы еще не видели
Видео, на котором поэтапно демонстрируется операция по пересадке почки, проведенная в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра под руководством феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана было представлено на международной конференции и заполучило много положительных отзывов профессионалов.
"Трансплантация почки - одна из сложных операций. Учитывая интерес некоторой категории людей к этой операции и возникающие отсюда многочисленные вопросы, мы решили снять этот видеоролик. Это учебное видео особенно пригодно трансплантологам, врачам занимающимся диализом, нефрологам, а также людям страдающим от почечной недостаточности. Познакомившиеся с этим видеороликом могут получить ясную информацию о подготовке реципиента и донора к операции, увидеть ход процесса операции и его удачный исход", - сказал заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.