Российский бизнесмен захотел купить «Рустави 2»
Российский бизнесмен Давид Якобашвили выразил желание купить грузинскую телекомпанию «Рустави 2», передает газета Взгляд со ссылкой на местные СМИ.
По данным портала espersona.ge, Якобашвили ведет переговоры с владельцем телеканала Кибаром Халваши. Детали переговоров неизвестны, - отмечает ресурс.
Руководство телеканала пока не комментирует эту информацию.
Ранее новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши заявил, что собирается продать телеканал, поскольку за организацией скопились долги более чем 24 млн долларов.
Давид Якобашвили – один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» – родился в Тбилиси. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Российско-американского совета делового сотрудничества и член Общественного совета при Министерстве строительства и коммунального хозяйства. Входит в составы попечительских советов Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, музея «Эрмитаж», Российского военно-исторического общества, благотворительного общества «Мария», детского дома «Пансион семейного воспитания», Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.