Венедиктов: «Путин сказал, что интернет – это сплошная дезинформация»

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он ответил на вопрос о том, почему Владимир Путин не пользуется интернетом.

«Это старая история. Года три-четыре назад я ему задал этот же вопрос, и он мне сказал: твой интернет (мой интернет!) – это сплошная дезинформация и манипуляция. "Вот смотри", – и показал на стол, там лежат папки. – "Каждая подписана генералом, если меня обманут (а я принимаю на основе этой информации решения, от которых зависят миллионы людей), я могу погоны сорвать… А эти ваши ники – это что вообще такое?!" Это было четыре года назад, что сейчас – я не знаю», - сказал Венедиктов.

На вопрос о том, боится ли он Владимира Путина, Алексей Венедиктов ответил утвердительно.

«Я боюсь, что он примет решение, скажем, по "Эху", не проговорив его со мной (а закрыть "Эхо" он может одним мизинцем)», - сказал он.