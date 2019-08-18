Икрам Нур, автор haqqin.az 13:26

Поступают сообщения о том, что Ирак намерен закрыть свое воздушное пространство для международной антитеррористической коалиции и самолетов ВВС любых других стран. По мнению отдельных специалистов, главной причиной такого решения стало желание Багдада предотвратить налеты израильской авиации на военные объекты страны.

Подобные заявления Багдада не стоит воспринимать слишком уж буквально. То, что говорит по этому вопросу иракский премьер Адиль Абдул-Махди, преследует всего две цели. Во-первых, показать политическим элитам Ирака и населению страны, что у Багдада действительно остался некий трудноразличимый суверенитет, к которому иракские власти требуют относиться со всей возможной деликатностью. Во-вторых, убедить США и их союзников, что местным элитам постоянное расширение иранского присутствия в их стране уже надоело, но поделать они ничего не могут. Словом, в переводе на человеческий, Адиль Абдул-Махди, повернувшись лицом к жителям Ирака, говорит следующее: «Дорогие сограждане! Нас бомбят все, кому не лень. Но мы этого терпеть не будем - и накажем всех, кто в этом виновен, Ирак, вперед!». А затем, повернувшись лицом к Западу, а к народу совсем наоборот, резко меняет тон: «Слушайте, этот Иран, из-за которого нас бомбят, «достал» уже по самое, как говорится, «не могу». Вы уж как-нибудь выгоните его с нашей территории. И еще. Пожалуйста, не бросайте на нас с неба бомбы - и народ ропщет, и голова от этих бомбежек уже раскалывается». А ведь эту голову, помимо прочих болячек и патологий, мучает еще и «иранская мигрень», достаточно широко распространенная болячка для тех, кто имел несчастье пустить иранцев на свою территорию.

Адилю Абдул-Махди действительно можно посочувствовать - в его возрасте исполнять роль «слуги двух господ», Тегерана и Вашингтона, действительно, тяжело. Да еще и, получая от обоих «подзатыльники и пинки», осознавать, что в ближайшее время твоя судьба - быть главноуправляющим страной, суверенитет которой подорван - не изменится. Тегеран напрочь игнорирует любые намеки Багдада на то, что Ирак - это самостоятельное государство, а следовательно, его территория не должна использоваться для враждебных действий против других стран. Слишком уж дорого иракскому народу обходится антиамериканская и антиизраильская активность местных шиитских формирований, состоящих на содержании Ирана вообще и Корпуса стражей исламской революции - в частности. Быть «предпольем» необъявленной войны - незавидная судьба, но всякий раз, когда Багдад заводит об этом разговор с иранским руководством, местные шиитские полевые командиры не просто поднимают шум, но и начинают демонстративно бряцать оружием. «Совпадение?» - как говорит один медийный персонаж, - «Не думаю». Но проблема в том, что в парадигме развития Ирака, заданной Западом, стране отводится роль «бензоколонки». А количество вакансий на ней ограничено, и шансов у вооруженных шиитских отрядов «уйти с войны» и вернуться к мирной жизни - практически нет. А у Багдада, в свою очередь, нет сил для их разоружения. Бег по кругу, вырваться из которого не получается - отсюда и постоянная головная боль, та самая «иранская мигрень». В свою очередь, проиранские элементы - не только те, кому за это платят, там и энтузиастов-добровольцев хватает, работающих совершенно бескорыстно - прекрасно осознают эту слабость Багдада. И, естественно, усиливают на центральную власть давление, требуя удовлетворить длинный список их желаний. Порою достаточно, как бы это помягче сказать, странных. Так, на днях в Ираке разразился скандал, связанный с заявлениями шейха Юсуфа ан-Нассери, заместителя Генерального секретаря движения «Хизбалла Аль-Нуджаба» о том, что иракскую армию нужно распустить. Совсем. Полностью. А ее функции передать шиитской милиции. Вместе с вооружением, снаряжением, вещевыми складами и продовольственными базами.