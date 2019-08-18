Когда израильские бомбы вызывают иранскую головную боль… по горячим следам

Икрам Нур, автор haqqin.az

Поступают сообщения о том, что Ирак намерен закрыть свое воздушное пространство для международной антитеррористической коалиции и самолетов ВВС любых других стран. По мнению отдельных специалистов, главной причиной такого решения стало желание Багдада предотвратить налеты израильской авиации на военные объекты страны.

как тяжело премьер-министру быть Слугой двух господ

Подобные заявления Багдада не стоит воспринимать слишком уж буквально. То, что говорит по этому вопросу иракский премьер Адиль Абдул-Махди, преследует всего две цели. Во-первых, показать политическим элитам Ирака и населению страны, что у Багдада действительно остался некий трудноразличимый суверенитет, к которому иракские власти требуют относиться со всей возможной деликатностью. Во-вторых, убедить США и их союзников, что местным элитам постоянное расширение иранского присутствия в их стране уже надоело, но поделать они ничего не могут.

Словом, в переводе на человеческий, Адиль Абдул-Махди, повернувшись лицом к жителям Ирака, говорит следующее: «Дорогие сограждане! Нас бомбят все, кому не лень. Но мы этого терпеть не будем - и накажем всех, кто в этом виновен, Ирак, вперед!». А затем, повернувшись лицом к Западу, а к народу совсем наоборот, резко меняет тон: «Слушайте, этот Иран, из-за которого нас бомбят, «достал» уже по самое, как говорится, «не могу». Вы уж как-нибудь выгоните его с нашей территории. И еще. Пожалуйста, не бросайте на нас с неба бомбы - и народ ропщет, и голова от этих бомбежек уже раскалывается».

А ведь эту голову, помимо прочих болячек и патологий, мучает еще и «иранская мигрень», достаточно широко распространенная болячка для тех, кто имел несчастье  пустить иранцев на свою территорию.

"Иранская мигрень" Ирака

Адилю Абдул-Махди действительно можно посочувствовать - в его возрасте исполнять роль «слуги двух господ», Тегерана и Вашингтона, действительно, тяжело. Да еще и, получая от обоих «подзатыльники и пинки», осознавать, что в ближайшее время твоя судьба - быть главноуправляющим страной, суверенитет которой подорван - не изменится.

Тегеран напрочь игнорирует любые намеки Багдада на то, что Ирак - это самостоятельное государство, а следовательно, его территория не должна использоваться для враждебных действий против других стран. Слишком уж дорого иракскому народу обходится антиамериканская и антиизраильская активность местных шиитских формирований, состоящих на содержании Ирана вообще и Корпуса стражей исламской революции - в частности.

Быть «предпольем» необъявленной войны - незавидная судьба, но всякий раз, когда Багдад заводит об этом разговор с иранским руководством, местные шиитские полевые командиры не просто поднимают шум, но и начинают демонстративно бряцать оружием. «Совпадение?» - как говорит один медийный персонаж, - «Не думаю».

Но проблема в том, что в парадигме развития Ирака, заданной Западом, стране отводится роль «бензоколонки». А количество вакансий на ней ограничено, и шансов у вооруженных шиитских отрядов «уйти с войны» и вернуться к мирной жизни - практически нет. А у Багдада, в свою очередь, нет сил для их разоружения. Бег по кругу, вырваться из которого не получается - отсюда и постоянная головная боль, та самая «иранская мигрень».

В свою очередь, проиранские элементы - не только те, кому за это платят, там и энтузиастов-добровольцев хватает, работающих совершенно бескорыстно - прекрасно осознают эту слабость Багдада. И, естественно, усиливают на центральную власть давление, требуя удовлетворить длинный список их желаний. Порою достаточно, как бы это помягче сказать, странных.

Так, на днях в Ираке разразился скандал, связанный с заявлениями шейха Юсуфа ан-Нассери, заместителя Генерального секретаря движения «Хизбалла Аль-Нуджаба» о том, что иракскую армию нужно распустить. Совсем. Полностью. А ее функции передать  шиитской милиции. Вместе с вооружением, снаряжением, вещевыми складами и продовольственными базами.

И шиитская милиция тут как тут

А еще энергичный шейх потребовал от Багдада закрытия посольства США в Ираке и выдворения посла. В стране и без того достаточно проблем, основная из которых заключается в том, что шиитские и суннитские политические элиты вновь готовы начать жестокую борьбу между собой. А тут еще маслица в костерок подливают подобными заявлениями.

Причем - с двух сторон сразу, не одни шиитские политики ни в чем себе не отказывают, когда появляются на высоких трибунах. Так, в одном из своих выступлений, посол Ирака в США Фарид Ясин сказал, что существуют объективные причины, которые могут потребовать установления отношений между Ираком и Израилем. В том числе и потому, что «в Израиле существует важная иракская община, которая до сих пор дорожит своими иракскими особенностями и традициями, особенно во время свадьбы и других культурно-массовых мероприятий.

Шок и скандал, а эксперты теперь пробуют разобраться - то ли это был пробный шар, который «выкатило» на обсуждение иракское руководство, то ли посол вышел за пределы своих полномочий.

Словом, политическая жизнь в Багдаде просто бьет ключом. И большей частью - по голове собственного многострадального народа. Который в массе своей хочет от власти только одного - хоть чуть-чуть мира и спокойствия.

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