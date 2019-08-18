День независимости в Афганистане «отметили» взрывами есть раненые
В результате взрывов, прогремевших в афганском городе Джелалабад провинции Нангархар, ранены по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление местных властей.
Экстремисты привели в действие самодельные взрывные устройства. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты.
В понедельник в Афганистане отмечается День независимости. Дата приурочена к вступлению в силу мирного договора, завершившего третью англо-афганскую войну 1919 года.