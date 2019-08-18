Что будет после Путина в России? слово публицисту
Любые активные политические события в той или иной стране всегда вызывают большой интерес у соседей, тем более если эта страна - Россия, а соседи - мы с вами...
Понятно, что это не праздное любопытство, так как Москва доминирует на постсоветском пространстве благодаря своим масштабам, численности населения, соответственно, военной и экономической мощи. Все это стало чем-то вроде исторической традиции…
В Тбилиси гадают: что и кто будет после Путина
Что представляет из себя российская оппозиция глазами жителей Южного Кавказа, и что можно от нее ожидать? В первую очередь следует понимать, все рассуждения о том, что хорошо и что плохо, о том, чем российская оппозиция отличается от российской же власти – чистая теория. Это не про сегодняшний день, и даже не про завтрашний.
И даже не про постпутинскую эпоху, которая еще очень далеко, но в силу естественных причин рано или поздно настанет – скорее всего нынешний российский президент оставит после себя преемника, который унаследует от него всю полноту власти.
Если гипотетически представить себе, что операция «Преемник» по каким-то причинам сорвется, то шансов на получение главного кабинета в Кремле намного больше у радикальных имперцев - тех, кто считает Путина либералом и прозападным политиком.
Но если теоретизировать – то давайте теоретизировать. Если сугубо гипотетически допустить, что нынешняя оппозиция пришла-таки к власти - какой она будет, и что в этой ситуации изменится?
В первую очередь следует принимать во внимание, что проблемы, которые для нас чрезвычайно важны, для России, в первую очередь, благодаря огромной территории и большому населению носят второстепенный характер.
К примеру, конфликты на Южном Кавказе даже во внешней политике России не входят в список основных приоритетов, а уже во внутренней их вообще нет – кроме Украины, так как украинские дела русским понятны и близки.
Оценивать того или иного политика по принципу «А что он думает про Абхазию?», или «Какой будет его позиция по Нагорному Карабаху?» - неправильно, так как в данном случае намного важнее – что он думает по поводу внутреннего устройства собственной страны?
Каково его мнению по поводу политической системы, выборов, многопартийности, сменяемости власти? Собирается ли он по-прежнему работать над постоянной мобилизацией населения ввиду угроз реальных и мнимых? Каким он видит внешнюю политику и взаимоотношения с Западом, готов ли он на конфронтацию с Западом по символическим вопросам, не имеющим никакого практического значения – вроде расширения НАТО, которое уже давно в Первопрестольной воспринимается чем-то вроде бумажного тигра?
Ответы на эти вопросы – казалось бы, далекие от наших кавказских реалий – имеют принципиальное значение и для наших проблем. Любые изменения правил игры на одном направлении – автоматически, по принципу сообщающихся сосудов – отражаются и на всем остальном.
Москва глазами грузина
Чем дальше Россия от Запада, тем жестче антизападная риторика, чем жестче зажим гаек во внутренней политике, тем более антизападная и внешняя политика. Чем ближе к Западу – тем меньше гаек внутри страны, и тем больше разнообразия во внешней политике.
Когда «утереть нос Западу» перестанет быть основным смыслом внешней политики, можно будет говорить и об изменении курса и на Южном Кавказе. Сейчас же реальность такова – российские оппозиционеры – такие же имперцы.
C другой стороны они, как ни крути, люди другого поколения, они выросли в другой стране, они уже привыкли к тому, что страны «дальнего зарубежья» - уже давно чужие. Собственно говоря, большинство из них и не помнит о том, что вообще такое – СССР.
Они намного более прозападные, и их правила игры значительно отличаются от нынешних, которые сформировались в совершенно иную эпоху.
Соответственно, их взгляды на мир менее радикальны, менее фанатичны и меньше подразумевают, что весь мир борется против России, а Маргарет Олбрайт мечтает отобрать у нее природные богатства.
Любые реформы, любое движение в сторону модернизации, любое укрепление законности и неприкосновенности конституции, словом, все что делает Россию более современной и раскрепощенной - выгодны и нам, и, конечно же, самим россиянам.
Так что, не надо интересоваться что сделает российский политик для наших стран, спросите его, что он сделает для своей – и ответ даст вам понимание, чего можете ждать от него для себя.
Конечно, это все пустые разговоры, оценки того, чему не суждено сбыться в обозримые десятилетия, но, как говорится, никогда не говори «никогда»... Кто знает, что может случиться через 5, 10, или 15 лет...