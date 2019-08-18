Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:43

Любые активные политические события в той или иной стране всегда вызывают большой интерес у соседей, тем более если эта страна - Россия, а соседи - мы с вами... Понятно, что это не праздное любопытство, так как Москва доминирует на постсоветском пространстве благодаря своим масштабам, численности населения, соответственно, военной и экономической мощи. Все это стало чем-то вроде исторической традиции…

В Тбилиси гадают: что и кто будет после Путина Что представляет из себя российская оппозиция глазами жителей Южного Кавказа, и что можно от нее ожидать? В первую очередь следует понимать, все рассуждения о том, что хорошо и что плохо, о том, чем российская оппозиция отличается от российской же власти – чистая теория. Это не про сегодняшний день, и даже не про завтрашний. И даже не про постпутинскую эпоху, которая еще очень далеко, но в силу естественных причин рано или поздно настанет – скорее всего нынешний российский президент оставит после себя преемника, который унаследует от него всю полноту власти. Если гипотетически представить себе, что операция «Преемник» по каким-то причинам сорвется, то шансов на получение главного кабинета в Кремле намного больше у радикальных имперцев - тех, кто считает Путина либералом и прозападным политиком. Но если теоретизировать – то давайте теоретизировать. Если сугубо гипотетически допустить, что нынешняя оппозиция пришла-таки к власти - какой она будет, и что в этой ситуации изменится? В первую очередь следует принимать во внимание, что проблемы, которые для нас чрезвычайно важны, для России, в первую очередь, благодаря огромной территории и большому населению носят второстепенный характер.