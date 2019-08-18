Синоптики о погоде на завтра: жара
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национального департаментеа гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса, днем - 32-37 градусов тепла. В Баку ночью 21-23 градуса, днем воздух прогреется до 37 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем 30-40%.
На пляжах Апшерона северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды составит 25-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.