Министерство иностранных дел Сирии заявило, что армия Турции нарушила сирийскую границу и вторглась на территорию провинции Идлиб, в город Саракиб, передает РИА Новости.

Государственный телеканал Syria TV уточняет, что в настоящее время военная техника направляется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия Башара Асада.

Накануне сообщалось, что после тяжелых боев между правительственными войсками и силами оппозиции армия Асада захватила город Хан-Шейхун в окрестностях Идлиба.

По данным ООН, с начала операции в Идлибе в апреле 2019 года беженцами стали 400 000 жителей провинции. Международные организации говорят о том, что в ближайшее время к ним могут присоединиться еще полмиллиона человек.