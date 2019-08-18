70 человек из УЕФА проверяют Баку

В связи с подготовительными работами к матчам футбольного чемпионата Европы 2020 года в Баку прибыла большая делегация УЕФА, состоящая из 70 человек.

Гости всесторонне ознакомятся с ходом подготовки к Евро. Визит представителей УЕФА продлится до 22 августа. В тот же день в Баку прилетят представители спонсоров УЕФА. Они посетят Бакинский Олимпийский стадион, столичные отели, а также участки, на которых планируется организовать фан-зоны.

Напомним, Баку примет четыре матча Евро-2020. 13, 17 и 21 июня на Олимпийском стадионе состоятся матчи группы «А», а 4 июля – четвертьфинальная игра.