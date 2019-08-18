Банк Республика снизил процентные ставки по микрокредитам до 11%
Каждый бизнес начинается с одной мечты. Затем появляется желание развивать бизнес и достигать новых целей. Для достижения этих целей необходим надежный партнер и поддержка. Но финансовая поддержка, которая требует больших затрат, может создать трудности.
Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства, принимая во внимание все это, запускает новую кредитную кампанию для предпринимателей под названием «Почувствуй разницу!».
В рамках кампании банк снижает процентную ставку по микро- и агрокредитам до 11%. Максимальная сумма кредита составляет 50 000 манатов. Кроме того, клиенты, которые в качестве залога предложат новую недвижимость, получат возможность получить кредит с 0% комиссией.
Кредиты предоставляются для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства. Кампания продлится до 1 ноября 2019 года.
Отметим, что клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома, в любом месте. Также клиенты посредством Mobil Şöbə легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Для достижения бизнес-целей выбирайте Банк Республика и почувствуйте разницу!
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.