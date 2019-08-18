Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства, принимая во внимание все это, запускает новую кредитную кампанию для предпринимателей под названием «Почувствуй разницу!».

Каждый бизнес начинается с одной мечты. Затем появляется желание развивать бизнес и достигать новых целей. Для достижения этих целей необходим надежный партнер и поддержка. Но финансовая поддержка, которая требует больших затрат, может создать трудности.

В рамках кампании банк снижает процентную ставку по микро- и агрокредитам до 11%. Максимальная сумма кредита составляет 50 000 манатов. Кроме того, клиенты, которые в качестве залога предложат новую недвижимость, получат возможность получить кредит с 0% комиссией.

Кредиты предоставляются для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства. Кампания продлится до 1 ноября 2019 года.

Отметим, что клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома, в любом месте. Также клиенты посредством Mobil Şöbə легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Для достижения бизнес-целей выбирайте Банк Республика и почувствуйте разницу!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.