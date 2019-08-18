"Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали", - цитирует заявление министерства Anadolu.

Трое гражданских погибли, 12 пострадали при атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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Турецкий военный конвой, пересекший сирийскую границу и отправившийся к наблюдательным постам в районе города Хан-Шейхун провинции Идлиб, где продолжаются бои между правительственными силами и сирийской оппозицией, подверглась обстрелу со стороны армией Асада, сообщает агентство DHA.

Как отмечает агентство, сирийская армия нанесла удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники. Во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

Силы Асада пытаются захватить город Хан-Шейхун на юге идлибской зоны деэскалации. Утром в понедельник сирийская армия захватила блокпост Нимр на подступах к Хан-Шейхуну, что открыло ей дорогу к городу.