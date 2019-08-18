Замминистра Рафиг Байрамов о проектах и нехватке кадров

По словам Рафига Байрамова, прием педагогических кадров на работу в школах и центрах, входящих в структуру Министерства культуры, осуществляется с 2015/2016 учебного года в централизованном порядке и на конкурсной основе.

Первая половина 2019 года была богата на интересные проекты, которые были организованы и поддержаны Министерством культуры. Министерство принимало активное участие в организации престижных международных мероприятий и фестивалей, проводимых в нашей стране. Кроме того, были продолжены реформы в системе министерства. Недавно были подведены итоги конкурса по приему педагогических кадров на 2019/2020 учебный год в детские музыкальные школы, школы искусств, художественные школы и центры, находящиеся в подчинении министерства. Об этом сообщил заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Рафиг Байрамов.

«Подбор педагогических кадров осуществляется на конкурсной основе с целью повышения качества школьного образования, привлечения в образовательные учреждения, которые входят в структуру министерства, высококвалифицированного персонала, отобранного в условиях прозрачности и здоровой конкуренции, а также соблюдения принципов спроса и предложения на кадры. В этом году прием преподавателей на работу также осуществлялся в централизованном порядке, в условиях конкуренции и прозрачности.

В связи с этим соответствующим приказом министерства были созданы конкурсные и апелляционные комиссии. Прием электронных заявлений на участие в конкурсе по приему на работу проводился с 20 июня по 1 июля. Второй этап конкурса (собеседование) состоялся 5-20 июля. На 258 вакантных мест в целом по стране было подано 530 электронных заявлений. По результатам рассмотрения заявлений на этап собеседования были допущены 433 человека. В итоге 123 из 356 человек, прошедших собеседование, получили право работать в школах и центрах. В Баку в рамках конкурса были заполнены 28 из 50 вакансий, а в регионах – 95 из 208 вакансий», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что было заполнено менее 50% вакантных мест, что является поводом для беспокойства.

«Это связано с тем, что уровень знания большинства соискателей не позволил им преодолеть необходимый барьер. В некоторых случаях наблюдается нехватка педагогических кадров по специальностям, востребованным в наших учебных заведениях. Как известно, музыкальные школы, школы искусств, художественные школы и центры находятся в подчинении Министерства культуры, а средние специальные и высшие учебные заведения – в подчинении Министерства образования. Поэтому мы думаем, что необходимо взаимное сотрудничество в этой сфере для повышения качества образования, привлечения к работе более квалифицированных педагогических кадров и подготовки специалистов по востребованным специальностям. Кроме того, мы планируем провести этой осенью аттестацию учителей, работающих в учебных заведениях министерства. Это также позволит нам повысить качество образования и более объективно оценить работу образованного и компетентного персонала», - сказал он.

Министерство культуры выступает в качестве главного организатора мероприятий и фестивалей, проводимых в нашей стране. В этой работе активное участие принимают региональные управления министерства, а также музыкальные, танцевальные, фольклорные коллективы в городах и районах.

Говоря об этом, Рафиг Байрамов подчеркнул важность творческого фестиваля «Из регионов в регионы», который уже второй год организуется по инициативе министерства: «В марте-мае этого года мы провели 2-й творческий фестиваль «Из регионов в регионы», вызвавший широкий отклик в стране. Всего в фестивальной программе, к реализации которой были привлечены региональные управления министерства, приняли участие 65 городов и районов. В рамках фестиваля выступили около 80 музыкальных коллективов (фольклорных, танцевальных, музыкальных ансамблей, хоров и др.), более 50 мастеров разных жанров искусства (мугама, ашугской музыки, эстрады, вокально-инструментального исполнения и др.), были организованы выставки-ярмарки образцов народных промыслов и изделий ручной работы художников. Местные жители и гости республики с интересом встретили фестивальные шатры, установленные региональными управлениями министерства, и представленное в них культурное многообразие. Проект, который был реализован также при поддержке местных исполнительных органов, предоставил возможность ознакомиться в пределах одной выставочной площадки с историко-культурным многообразием и наследием ремесленного мастерства всех регионов нашей страны». Национальный фестиваль кочевой культуры, который был впервые проведен в Гедабекском районе 26-28 июля с целью сохранения и пропаганды кочевой культуры и общинных традиций в стране, также вызвал большой интерес.

Рафиг Байрамов отметил, что Министерство культуры оказало поддержку проведению этого фестиваля, Шамкирское региональное управление культуры, музыкальные и фольклорные коллективы из регионов страны приняли непосредственное участие в организации мероприятия. Культурные программы и яркие выступления различных этнических групп на фестивале были встречены с большим интересом, наглядно продемонстрировав царящую в стране атмосферу толерантности и мультикультурализма.

Коснувшись реформ, проводимых в сфере управления библиотеками, домами культуры, центрами, галереями и клубами, Рафиг Байрамов подчеркнул, что подготовлен новый проект организации работы такого рода культурных учреждений в соответствии с современными требованиями: «Указ господина Президента Ильхама Алиева от 15 января 2019 года «О мерах по совершенствованию структуры и управления Министерства культуры Азербайджанской Республики» имеет исключительное значение для развития сферы культуры в нашей стране в соответствии с современными требованиями. Указ предусматривает создание современной системы, повышение уровня услуг в сфере культуры и оптимизацию деятельности культурных учреждений. Проведение этих реформ обеспечит создание при министерстве новой передовой системы библиотек, охватывающей всю территорию страны, а также повышение эффективности деятельности структур, оказывающих культурные и образовательные услуги». Заместитель министра также отметил, что в результате проводимых в стране реформ будут достигнуты новые успехи в управлении сферой культуры, повышении уровня качества культурных услуг и пропаганде нашего культурного наследия.