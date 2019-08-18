Небеса разверзлись сперва над Стамбулом. Пресса не замедлила завалить редакции шокирующими подробностями грозы средь жаркого лета: «Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы, нарушил железнодорожные и паромные сообщения». И тут же - важнейшая деталь, без которой не было бы страшной сенсации: «По крайней мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода».

Однако то ли звезды воспротивились прогнозам синоптиков, то ли те, кто ворочает природными катаклизмами в поднебесье решили провести грозу и молнии стороной, но до пятницы стихия вела себя вопреки предсказаниям журналистов из Стамбула, Москвы и Сочи на редкость спокойно. Пришлось вновь вернуться к страшилкам с улиц Стамбула: «Юг России полощут дожди. Циклон появился со стороны Турции, где под воду едва не ушел знаменитый Большой базар. Ливни в Стамбуле стали бедствием для владельцев тысяч магазинов. Книги всплыли, ковры промокли, центнеры специй унесло течением».

Если б нечто подобное написал какой либо из многочисленных азербайджанских сайтов никто бы не поверил. Наиболее ушлые корреспонденты связались бы с республиканской метеослужбой и оттуда раздобыли сводку, которую можно было бы расценить как опровержение всяческих разговоров о надвигающихся на столицу наводнении, урагане, грозе. Впрочем, при желании сообщение многие восприняли бы и как предупреждение о закономерности стихийного бедствия. В результате лишившиеся от удушливой теплыни сна апшеронские дачники с нетерпением всю ночь шарили глазами по небесам в поисках грозовых туч.

И тут в пятницу пришло сообщение из Сочи, призванное окончательно успокоить застывшего в ожидании небывалой грозы бакинского обывателя. Начиналось оно более чем оптимистично: «Вода ушла…», однако, дабы упредить обывательское ликованье, синоптики напоминали, что «раньше улицы Сочи больше напоминали реки». Так что же произошло: кто-то там за тучами решил ограничиться Стамбулом и Сочи? Обыватели у газетных киосков никак не желали верить такому исходу стихийного бедствия, ниспосланного небесами исключительно в Турцию и на юг России.

Наиболее упертые продолжали твердить свое, неотрывно вглядываясь в звездную крышу над Баку в поисках туч – самых верных предвестников грядущего потопа. Однако приближается суббота, не то, что грозы - обыкновенного дождичка, коим кто-то невидимый обычно в августе ни с того ни с сего брызгает сверху не видать. Если не считать нескольких капель оброненных в Шувелянах… Пришлось топать на бульвар, где обычно собираются местные долгожители, насмотревшиеся на Апшероне за свою долгую жизнь всякого.

Ваш корреспондент проинтервьюировал почтенных завсегдатаев в самых разных уголках любимого места отдыха бакинцев. Никто из них не припоминает ничего похожего на то, что произошло по сообщениям журналистов в Стамбуле и Сочи. «В Баку может пройти дождь. И даже очень сильный. Но чтобы потоп случился... Не было ничего такого за мою долгую жизнь», - это самое категоричное опровержение о надвигающемся урагане, небывалой грозе или чего-то похожего на потоп. Я не могу не согласиться с этим утверждением по той простой причине, что за свою достаточно долгую жизнь также не видел ничего похожего. Сильные ветры были, они и сейчас почти целый месяц гуляют над городом, сильные дожди – тоже иногда проносятся. Но чтоб ураган с грозой навалился на наш Баку, сметая все на своем пути?! Быть того не может!

- А как же? Вот социальные сети пишут о дождях и винят во всем нынешнее правительство! Дожди в Баку стали главной политической повесткой оппозиции. И из-за дождей Али Керимли и Гюльтекин Гаджибейли требуют немедленной отставки правительства, - рассказывает один из пенсионеров союзного значения, который перестал читать газеты, и как и многие сограждане эмигрировал в интернет.

- Так правильно ведь! Почему бы правительству не остановить грозу?! Что же это за правительство, если не может остановить дождь? - ехидно хихикает его собеседник, не посвященный в бурные дискуссии оппозионеров. – С каких это пор правительству угрожают из-за дождей?

- А ты не слушаешь Али Керимли? – удивляется пенсионер союзного значения. – Так ведь он потребовал отставки правительства из-за рухнувших веток старого шекинского дуба. Мол, пострадали туристы! Если идут дожди, значит это кому-то нужно...

Достоверности ради отметим, что после приведенных выше слов один из интервьюируемых старичков угрожающе заметил: «К тому же, по этому вопросу не было решения ЦК…»

Вот и все о надвигающейся небывалой грозе. Нет она и не предвидится. Оппозиция может спать спокойно. Хотя, чем черт не шутит? Ведь северный бакинский норд порой подгоняет тучи и с неспокойного юга…