Лука Модрич и другие хорватские звезды едут в Баку
Объявлен состав сборной Хорватии по футболу на предстоящие отборочные матчи Евро-2020 против Словакии (6 сентября, Трнава) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
Главный тренер Златко Далич пригласил в команду 23 футболистов:
Вратари - Ловре Калинич («Астон Вилла», Англия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия);
Защитники - Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Едвай («Байер», Германия), Матей Митрович («Брюгге», Бельгия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Карло Бартолец («Копенгаген», Дания), Миле Шкорич («Осиек»), Дарио Мельняк («Чайкур Ризерспор», Турция);
Полузащитники - Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия);
Нападающие - Иван Перишич («Бавария», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).
Матч Азербайджан – Хорватия состоится 9 сентября на стадионе «Баксель Арена» и начнется в 20:00. А за три дня этого наша сборная встретится в Кардиффе с национальной командой Уэльса. Матч, который пройдет на стадионе «Кардифф Сити», стартует в 22:45 по бакинскому времени.