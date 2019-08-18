AzerTelecom на выставке инновационных технологий в Туркмении

Компания AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, была представлена на Каспийской выставке инновационных технологий в рамках I Каспийского экономического Форума, которая прошла 11-12 августа в городе Туркменбаши (Туркмения).

Целью участия компании в выставке было представление телекоммуникационных услуг местным и международным участникам мероприятия в Туркмении, проведение полезного обмена мнениями и опытом с существующими и потенциальными партнерами, а также расширение международных связей компании. В период проведения выставки был проявлен интерес к стенду компании AzerTelecom, участники выставки были проинформированы об услугах компании, обсуждены реализуемые проекты и возможности сотрудничества.

В I Каспийском экономическом форуме и выставке инновационных технологий, прошедшем в национальной туристической зоне Аваза, приняли участие компании, представляющие прикаспийские государства, а также Нидерланды, ОАЭ, Китай, Турцию, Беларусь, Францию, Японию, Германию, Узбекистан, Финляндию и другие страны.

AzerTelecom - дочерняя компания Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана.