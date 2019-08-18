Глава Apple вступился за Китай

Аргументы главы Apple Тима Кука по поводу новых пошлин против Китая, приведенные во время личного разговора, заставили Трампа задуматься, пишет Business Insider.

По словам Трампа, бизнесмен объяснил ему, что новые пошлины дадут конкурентное преимущество главному сопернику американской корпорации - южнокорейской компании Samsung.

«Мне кажется, он привел очень убедительный аргумент, я обдумаю его», — пообещал американский президент во время общения с репортерами в аэропорту Нью-Джерси.

Кук указал, что повышение пошлин на 10 процентов для широкой категории товаров отразится на продукции Apple. Дороже, чем у конкурента, может стать весь спектр продукции — iPhone, Airpods, Apple Watch, макбуки и умные колонки.