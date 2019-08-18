Леонид Швец, автор haqqin.az 16:04

В случае жесткого Брекзита, то есть выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, страну ждут холод и голод. Секретный доклад правительства на эту тему, который называется «Операция «Овсянка», оказался в руках журналистов газеты The Sunday Times, а они поделились с общественностью. Та в шоке. Оппозиция призывает к досрочным выборам.

Справедливости ради надо указать, что «овсянка» в этом случае маленькая птичка, а не основная часть пресловутого британского завтрака. Почему было выбрано такое кодовое слово, бог весть, но именно его используют правительственные чиновники, обсуждая проблемы, которые могут возникнуть в стране, если все пойдет по самому худшему сценарию. Простой пример: значительная часть снабжения острова осуществляется через Францию. Поскольку остаются несогласованными вопросы прохождения таможни страной, которая враз перестала быть членом ЕС, это может привести к хаосу и большим задержкам при прохождении таможенных постов и в морских портах. Отсюда сложности с доставкой продовольствия, топлива и медикаментов. При этом дата, после которой прекращаются все предыдущие договоренности – 31 октября, не лучшее время года для перебоев с обогревом жилых домов и учреждений. Еще одна головная боль – граница между Ирландией и Северной Ирландией, которая сейчас носит номинальный характер, а в случае жесткого Брекзита ее придется так или иначе перекрывать и устанавливать контроль за пересечением. Это большая логистическая проблема с плохим символическим подтекстом: ирландцев двух государств ЕС соединил, а теперь они опять будут разделены.

Первоначально выход планировался на 29 марта, но правительству Терезы Мэй так и не удалось договориться с Брюсселем, разве что перенесли срок выхода еще на полгода. Не хватило и этого времени, не помогла и смена главы правительства: 24 июля им стал Борис Джонсон. Скандал, который вызвала утечка правительственного доклада «Операция «Овсянка» больно ударил по Джонсону, который пообещал, что Британия в любом случае уйдет из Евросоюза в положенные сроки. Но если это чревато настоящим экономическим бедствием, большого достоинства в такой решительности нету. Сейчас правительство уверяет, что в прессу ушли наработки еще Кабинета министров Терезы Мэй, которые Джонсон обговаривал в первые дни своего премьерства, а с тех пор уже, дескать, перспективы стали не такими мрачными. 1 августа правительство выделило дополнительных два миллиарда фунтов (2,54 миллиарда долларов) для создания запаса лекарств и подготовку персонала на границе. Стоит напомнить, что в качестве одной из главных причин выхода из ЕС называлась слишком большая стоимость пребывания в союзе. Выход уже влетел британцам в огромную сумму, и это только начало. На этой неделе Джонсон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы добиться соглашения по Брекзиту, но предварительно известно, что европейские лидеры не намерены идти на уступки.