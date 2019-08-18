Протестующие перекрыли проспект в центре Еревана

Протестующие перекрыли проспект после того, как полицейские не пустили их в парламент, передает Интерфакс.

Активисты Армянского экологического фронта перекрыли проезжую часть проспекта Баграмяна, что в центре Еревана, выражая тем самым протест против решения чиновников продолжить эксплуатацию Амулсарского золоторудного месторождения.

Ранее, в понедельник активисты провели встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. После беседы активист Ани Хачатрян заявила, что премьер им сказал, что месторождение продолжат использовать. Поэтому протесты против его эксплуатации и за право жить в хороших экологических условиях продолжатся, пообещала она.

Сам Пашинян после встречи с активистами от комментариев отказался.

Против продолжения добычи выступают экологи и жители курортного города Джермук, который находится в 13 километрах от рудника. Они опасаются, что из-за работ на месторождении может произойти загрязнение подземных вод под городом и озера Севан, и в конечном счете может произойти масштабная экологическая катастрофа.

Амулсарское месторождение - второе по величине месторождение золота в Армении. Его осваивает британская компания Lydian International через стопроцентную "дочку" - армянскую геологоразведочную компанию Lydian Armenia. Lydian Inernational инвестировала в проект $400 млн.