Полиция задержала мужчину, шантажировавшего женщину интимными фотографиями
Сотрудники полиции задержали мужчину, шантажировавшего женщину ее интимными фотографиями, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в Управление полиции Гусарского района обратилась женщина, которая заявила, что ее шантажирует молодой человек. Он угрожал распространить ее интимные фотографии в случае, если она не продолжит с ним общение.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Хачмазского района Р.Гасанова.