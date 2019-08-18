В новом учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана не будет изменений, связанных со школьной формой. Как заявили в Министерстве образования, внедрение единой школьной формы планируется осуществить с 2020-2021 учебного года.

Отмечается, что в связи с данным вопросом в министерстве создана рабочая группа. Сделано обращение в Бакинский швейный дом, в настоящее время ведутся соответствующие работы, дизайнеры готовят предварительный вариант формы. Проект дизайна единой школьной формы будет представлен общественности, при этом будут учтены отзывы родителей, учителей и самих учащихся.